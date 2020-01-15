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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية الاستوري على حسابه بإنستجرام صورة للامتحان المتداول، لإحدى الفتيات، التي تحدثت عنه خلال إجابتها على أحد الأسئلة.
وكتبت الفتاة على الصورة المتداولة: "جالي في الامتحان النهاردة برجراف عن شخص مشهور، كتبت عن أحمد حلمي".
وعلق حلمي ساخرًا: "وملقتيش غير امتحان الإنجليزي".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هكذا علق أحمد حلمي بعد كتابة معجبة لموضوع عنه في امتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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