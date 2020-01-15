صورة| هكذا علق أحمد حلمي بعد كتابة معجبة لموضوع عنه في امتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية الاستوري على حسابه بإنستجرام صورة للامتحان المتداول، لإحدى الفتيات، التي تحدثت عنه خلال إجابتها على أحد الأسئلة.

وكتبت الفتاة على الصورة المتداولة: "جالي في الامتحان النهاردة برجراف عن شخص مشهور، كتبت عن أحمد حلمي".

وعلق حلمي ساخرًا: "وملقتيش غير امتحان الإنجليزي".