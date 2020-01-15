صور| نجوم الفن يحتفلون بإعادة إطلاق موقع "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين، على حضور حفل إعادة طلاق موقع شاهد دوت نت في ثوبه الجديد، والذي يتبع شبكة Mbc الإعلامية، ويقام الاَن بدبي.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الاحتفالية: ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري، والفنانة منة شلبي وغادة عادل، ورانيا يوسف وصبا مبارك، والمؤلف تامر حبيب، وأحمد داوود وعمرو يوسف والمخرج طارق العريان والمنتج محمد حفظي، والفنان آسر ياسين وأحمد مالك، وسيرين عبدالنور، وغيرهم".

يذكر أن شبكة "Mbc" قامت بإعادة إطلاق منصة شاهد دوت نت التي تتيح عرض أحدث الإنتاجات الفنية عبر شبكة الإنترنت، لتواكب التطورات التي شهدتها المنصات الفنية خلال الفترة الأخيرة.