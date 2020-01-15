فيديو| وحيد حامد: "التدين غير الحقيقي سبب التحرش في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال السيناريست وحيد حامد إن سبب التحرش الأساسي في مصر هو أن التدين غير حقيقي.
وأضاف حامد، خلال حواره في برنامج "حديث المساء" على "Mbc مصر"، أن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق، وهو يصنع الإنسان المتحضر.
وأوضح أن هذه التصرفات جديدة وغريبة على المجتع المصري، مضيفا أن المصريين كان يتميزون بخفة الدم، و"الناس كانت بتمشي مبتسمة، وتصبح على بعض".
وتابع: "لكن الناس متجهمة الآن، هناك شيء منقوص، لابد أن نعود للشخصية المصرية العطوفة الميالة للخير".
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