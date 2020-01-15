تمناه في حياته ورحل قبل أن يراه.. حلم الفنان البحريني علي الغرير يتحقق بعد وفاته

كشفت عائلة الفنان البحريني علي الغرير أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حقق حلم والدهم الراحل الذي كان يتمناه لعائلتها في حياته وهو توفير منزل ملائم لهم للمعيشة.

وبحسب مواقع محلية بحرينية فقد قالت العائلة إن ولي العهد أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة “سلماباد”، تحديدًا وهي المنطقة التي طلبها “الغريري”.

وتسبب تحقيق حُلم علي الغرير في ردود فعل بين الفنانين والمشاهير بالبحرين مستنكرين موقف المسؤولين بتنفيذ مطلبه بعد وفاته رغم انتظاره الطويل ومناشدته للمسؤولين، وعبّر الفنانون عن غضبهم ببيان طالبوا فيه بالحصول على حقوقهم في الأمان الاجتماعي، في ظل عدم توافر وظائف مضمونة ودخل ثابت وضمان اجتماعي، إضافة لمنازل للسكن ضمن الوعود دون تحصيلها، رافعين فيه شعار “لازم نموت”.

ورحل الفنان البحريني علي الغرير عن عالمنا الأحد إثر سكتة قلبية مفاجئة.