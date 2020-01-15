فيديو.. وليد آل إبراهيم في افتتاح حفل إحدى المنصات الإلكترونية

افتتح رجل الأعمال السعودي، الشيخ وليد آل إبراهيم، حفل إحدى المنصات الإلكترونية، وجاء ذلك عند افتتاح الحفل.

وأعرب الشيخ وليد عن شدة فخره وسعادته بهذا الحفل الذي يشهد انطلاقة جديدة لشبكة قنوات ام بي سي، وقال الشيخ وليد في كلمته: ما يميزنا بعد خبرة ثلاثين عامًا في

هذا المجال، هو أننا نعرف منطقتنا أكثر من غيرنا، كما نعرف طموحاتِ أهلنا، والقدراتِ الكامنةِ لدى شبابنا .. وما يميزنا أيضًا هو أن شاهد هو المنصة الرقمية المتطورة والرائدة إقليميًا.

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أضاف أيضًا: اليوم يشهد وطني المملكة العربية

السعودية ثورة اقتصادية وإجتماعية معرفية وشبابية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الملهم والداعِم الأول للمشاريع الضخمةِ والواعدة .. ثورة هي بمثابة حلم راودنا على مدى الأجيال.

يذكر أن شبكة قنوات ام بي سي، قامت بإعادة إطلاق إحدى منصاتها، التي تتيح عرض أحدث الإنتاجات الفنية عبر شبكة الإنترنت، لتواكب التطورات التي شهدتها المنصات الفنية خلال الفترة الأخيرة.