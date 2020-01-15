شاهد.. هاني شاكر يروج لبرنامج "ذا فويس سينيور"

روج المطرب الكبير هاني شاكر لبرنامج المتسابقات "ذا فويس سينيور" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشر "هاني" صور تجمعا مع لجنة التحكيم البرنامج وعلق علي الصورة قائلا:"ذا فويس سينيور الموسم الاول". لجنة التحكيم البرنامج وعلق علي الصورة قائلا:"ذا فويس سينيور الموسم الاول". Advertisements ويشار ان اخر اعمال هاني شاكر أغنية بعنوان "بينا" والتي تقترب من المليون المشاهدة الاول علي موقع الفيديوهات "اليوتيوب". أغنية بعنوان "بينا" والتي تقترب من المليون المشاهدة الاول علي موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

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