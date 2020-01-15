شاهد.. أكرم حسني يؤدي مناسك العمرة

شارك النجم أكرم حسني جمهوره بمقطع فيديو وهو يقضي مناسك العمرة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "". وظهر "حسني" في الفيديو وهو يقضي مناسك العمرة دالخل المملكة العربية دالخل المملكة العربية السعودية وعلق قائلا:"الحمد لله". ويشار ان اخر اعمال أكرم حسني "عطل فني" بطولة كل من: أكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير ‏طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا.‎

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