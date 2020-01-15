فيديو .. راغب علامة يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

قدم النجم راغب علامة واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد، سلطان مملكة عمان.

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ونشر راغب فيديو أثناء تقديمه واجب العزاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر الفنان راغب علامة من خلاله أثناء

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تقديه واجب العزاء في سفارة سلطنة عمان بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .. التعازي القلبية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله، ولسلطنة عمان دولة وشعبًا لفقدان رجل المحبة والاعتدال، تغمّده الله بواسع رحمته.

يذكر أن السلطان قابوس سلطان مملكة عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج، والتي أفضت فى النهاية إلى إبرام اتفاق نووي في عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا لطهران لإطلاق سراح سجناء.