نشرت النجمة ريم مصطفي صور جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "ريم" في الصورة باطلالة جديدة وعلق احد المتابعين قائلا:"اهم شىء بوز البطه سكره". Advertisements يذكر أن ريم مصطفى، تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، بانتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

تدور أحداث العمل في 7 حلقات، يشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​، تأليف محمد سيد بشير. رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​، تأليف محمد سيد بشير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ريم مصطفى في إطلالة جديدة.. ومتابع: "أهم شيء بوز البطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.