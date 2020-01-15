مي كساب: "الدايت في الشتا حرام.. أنا لو عصروني هانزل سحلب"

سخرت النجمة مي كساب من الدايت وذلك عبر تدوينة لها علي حسابها بموقع الشهير "تويتر". وكتبت "كساب" في التدوينة قائلة: "فعلا الدايت في الشتا حراااااااام أنا لو عصروني هانزل سحلب يارب هون الشهرين دول علينا". يارب هون الشهرين دول علينا". Advertisements ويذكر أن الفنانة مي كساب فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى. أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى. فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة كل من:مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادى ألفونس، وحسام داغر، وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله.

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