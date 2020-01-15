صور .. ستار سعد يبدأ في طرح أغاني جديدة في عام 2020

وقع الفنان ستار سعد مع شركة ميوزك از ماي لايف، وكما وقع عقد آخر مع شركة وتري لإنتاج أعماله حيث كان الإختيار متبادل.
وجاء ذلك بعد أن أشادت الشركة بموهبة ستار سعد كفنان لديه المقومات للنجاح، والأحتراف الذي يوصله إلى النجومية.
وكان ستار سعد عرف من خلال مشاركته في برنامج أحلى صوت ذا فويس في موسمه الثاني، ، فكان البرنامج طريقًا له ليوصل صوته إلى العالم كما سلط عليه الضوء أيضاً.
أمّا إختياره أن يكون ضمن فريق النجم كاظم الساهر،فكان أوّل حلم يحققه لأنّه من أكبر معجبينه.
يذكر أنّ في 31 مارس 2014، فاز الفنان الشاب ستار بلقب ذا فويس بعد أن حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الحلقة النهائية، إلى جانب فوزه بلقب ذا فويس أطلق ستّار سعد خلال السنوات الأخيرة عدّة أعمال فنيّة كما أحيا العديد من الحفلات والمهرجانات.
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