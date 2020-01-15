فيديو.. سيرين عبدالنور في كواليس الموسم الأول لمسلسل الديفا

نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو من كواليس مسلسلها "الديفا" وذلك من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "سيرين" علي المقطع الفيديو قائلة: "أغنية أنا رجعت أثناء تصوير آخر حلقة من الموسم الأول لِمسلسل الديفا كتير كنت سعيدة وفخورة بكل تفاصيل التصوير اشتغلنا كلنا بمحبة كبيرة، تحية لكل طاقم التصوير المخرجة رندا علم مدير التصوير منح صليبا لكل الممثلين الزملاء يللي بفتخر فيهن ولكل يللي اشتغل على اللوكات كارول بو خالد جورج مندلق وسلوى عطالله وافضل مهندسة ديكور فاتن دبوس. كبيرة، تحية لكل طاقم التصوير المخرجة رندا علم مدير التصوير منح صليبا لكل الممثلين الزملاء يللي بفتخر فيهن ولكل يللي اشتغل على اللوكات كارول بو خالد جورج مندلق وسلوى عطالله وافضل مهندسة ديكور فاتن دبوس. Advertisements وأضافت: أما منتجين هذا العمل من أروع المنتجين يللي اشتغلت معهن شاهد يعطيكن ألف عافية وتحية لأصدقائي إليكس معوشي روي يعقوب وشربل بو خليل لطاقتهم واهتمامهن فينا". ويشار أن آخر أعمال سيرين عبد النور فيديو كليب بعنوان "أنا رجعت" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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