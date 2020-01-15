لطيفة التونسية تغني نزار قباني وتتألق في حفل تكريمها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن تعاونها للمرة الأولى مع الموسيقار طلال الذي لحن لها قصيدة الشاعر الراحل نزار قباني بعنوان أخبروني، والتي طرحتها لطيفة على طريقة الفيديو كليب بصوتها، وشاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصوّر من الأغنية، وعلقت عليه :"تشرفت بالعمل لأول مره مع الموسيقار صاحب المدرسة المتميزة الموسيقار طلال و من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني و توزيع يحيى الموجي .. قصيدة اخبروني الكليب اخراج وليد ناصيف.. اتمنى انها تنول اعجابكم".
من ناحية أخرى تألقت لطيفة بإطلالة أنيقة في حفل أقامه حزب مستقبل وطن المصري لتكريم المبدعين و المثقفين علمياً، فنياًَ و رياضياً في القاهرة، واختارت فستاناً باللون الذهبيّ المائل إلى اللون الزهريّ .
غنت لطيفة في الحفال الذي شهد حضوراً لافتاً لعدد من النجوم،، وتم تكريمها بمنحها درعاً وذلك عن كامل مسيرتها الفنية.
من ناحية أخرى استذكرت لطيفة اليوم الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد ناشرة صورة قديمة لها معه وعلقت عليها :"انت كنت استاذي و سندي و كنت و ستظل قدوتي و القيمة الأدبية و الفنيةالتي احتضنتني منذ مجيئي الى مصر .. الغائب الحاضر .. انت لم تمت بالنسبة لي سأظل دائما لطيفة التي طالما ساندتها و آمنت بيها و نجحت بأحاسيسك ذكرى الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد".
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