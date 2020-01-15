لطيفة التونسية تغني نزار قباني وتتألق في حفل تكريمها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة ​لطيفة التونسية​ عن تعاونها للمرة الأولى مع ​الموسيقار طلال​ الذي لحن لها قصيدة الشاعر الراحل ​نزار قباني​ بعنوان أخبروني، والتي طرحتها لطيفة على طريقة الفيديو كليب بصوتها، وشاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصوّر من الأغنية، وعلقت عليه :"تشرفت بالعمل لأول مره مع الموسيقار صاحب المدرسة المتميزة الموسيقار طلال و من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني و توزيع ​يحيى الموجي​ .. قصيدة اخبروني الكليب اخراج ​وليد ناصيف​.. اتمنى انها تنول اعجابكم".

من ناحية أخرى تألقت لطيفة بإطلالة أنيقة في حفل أقامه حزب مستقبل وطن المصري لتكريم المبدعين و المثقفين علمياً، فنياًَ و رياضياً في القاهرة، واختارت فستاناً باللون الذهبيّ المائل إلى اللون الزهريّ .

غنت لطيفة في الحفال الذي شهد حضوراً لافتاً لعدد من النجوم،، وتم تكريمها بمنحها درعاً وذلك عن كامل مسيرتها الفنية.

من ناحية أخرى استذكرت لطيفة اليوم الشاعر الراحل ​عبد الوهاب محمد​ ناشرة صورة قديمة لها معه وعلقت عليها :"انت كنت استاذي و سندي و كنت و ستظل قدوتي و القيمة الأدبية و الفنيةالتي احتضنتني منذ مجيئي الى مصر .. الغائب الحاضر .. انت لم تمت بالنسبة لي سأظل دائما لطيفة التي طالما ساندتها و آمنت بيها و نجحت بأحاسيسك ذكرى الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد".

