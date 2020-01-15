ميرنا وليد - بيروت - بدأت ​الممثلة السورية رغدة​ في كتابة قصة حياتها وسيرتها الذاتية منذ طفولتها وحتى هذه اللحظة، وتسعى رغدة إلى توثيق جميع التجارب التي مرت بها خلال مشوارها لتكون مادة جاهزة عن سيرتها، لكنها قررت أن تصدرها في كتاب خاص بها يحمل اسمها فلن تستعين بمؤلف آخر كما تفعل بعض النجمات، وحتى الآن لم تحسم رغدة أمرها إن كانت ستعمل على القيام بتجهيز عمل درامي عن سيرتها ام لا.

من ناحية أخرى، لا زالت رغدة تتلقى ردود الفعل الإيجابية حول مسلسلها الجديد الضاهر والذي تشارك في بطولته أمام الممثل المصري ​محمد فؤاد​ وتأجل عرضه أكثر من مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رغدة تكتب قصة حياتها وهذا ما تخطط له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.