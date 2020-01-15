بالفيديو- نينا عبد الملك تؤكد خبر حملها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ عن خبر حملها بطريقته المميزة من خلال فيدو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نينا في الفيديو الى جانب زوجها حسان الشيخ وهو يمسك بصورة أم وأب يحملان طفلهما. وبدأت عبدج الملك تشرح عن ما يوجد في الصورة ممازحة بأن الطفل لا يزال باذنجانة وأشارت نينا أنها ستطلق عليه إسم شان وكشفت عن أن جنس الطفل ذكر ولونه أشقر.

الجدير ذكره أن موقع "الفن" كان قد أعلنها منذ شهر تقريباً بشكل خاص عن الخبر ولكن اليوم نينا قد أعلنت خبر حملها بشكل رسمي.

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