خاص الفن - هبة نور: الدراما تأثرت بالحرب وعلينا انتظار الأفضل

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​هبة نور​ أنها عندما قررت العودة إلى الأضواء، كانت تسعى إلى عمل قوي تشارك فيه يليق بعودتها.

وقالت لموقع "الفن": "صحيح أنني عدت، لكنني لن أقبل إلا بالعرض الذي يناسبني ويناسب طموحي، ولو أردت أن أظهر عبثاً لشاركت في أكثر من عمل، وأنا مستعدة للبقاء في المنزل على أن أقدم دوراً عادياً لا يضيف شيئاً على مسيرتي".

وأضافت: "صحيح أن الدراما تأثرت بالحرب، ولكن علينا الصبر وانتظار الأفضل، ودرامانا لا خوف عليها وإن مرت بأزمات".

وكانت هبة نور قد عادت العام الماضي بمسلسل "الحرملك" بينما شاركت هذا العام بمسلسل "ببساطة2"، كما ستشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" بشخصية "زمردة".

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