تراند اليوم : ريم البارودي تتكلم بحرقة عن ميرنا المهندس : رفضت أشوفها قبل ماتموت-فيديو

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن علاقتها بالراحلة ميرنا المهندس وصداقتهما القوية قبل سنوات من مرضها.

وقالت ريم خلال حلقتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي إن ميرنا كانت تطلق عليها صديقة فاتحة للشهية وعندما يراها الناس في بعض الأحيان الآن يشبهونها بميرنا. ولكن قبل مرضها بعام واحد نشأت بينهما بعض الخلافات التي جعلت ريم ترفض لقائها قبل وفاتها.

وأضافت ريم”كلمني أمير شاهين وقالي إن ميرنا عايزة تشوفك رفضت لأن الزعل وقتها كان مخليني مش عارفة أفكر وبعدين كلمني عمر شاهين أخوها ووقتها كنت مرتبطة بأحمد سعد وقالي لازم نروحلها فنزلت من المطار عليها”.

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ميرنا توفيت بعدها بأشهر واعترفت ريم بأنها نادمة على خلافها معها على أشياء تافهة، نافية أنها كانت تعاني من مرض السرطان بل مرض نادر.

وأشارت ريم إلى أنها تزور ميرنا حتى الآن في المقابر وتحكي لها ما يحدث في يومها.

شاركت ريم الباوردي مؤخرا في مسرحية “جوازة مرتاحة”، بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنة عرفة، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.