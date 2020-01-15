تراند اليوم : بعد ماحلق شنبه .. تعرف علي أول موقف لأمير كرارة في المرور مع رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة له، مع الفنان أمير كرارة، عقب الحلقة التي جمعتهما في برنامج مساء dmc الذي يقدمه رامي رضوان علي قناة dmc.

وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلاً: “باشا مصر وأخويا وحبيبي الغالي نورتنا وشرفتنا وبإذن الله مسلسل الاختيار هيكسر الدنيا”.

وردّ عليه أمير كرارة، في تعليق: “شكرًا ليك.. انت راجل ومحترم وابن أصول”.

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “منورين” و”نجوم مصر” و”المحترمين فعلا “و”بشوات مصر”.

ويشارك أمير كرارة في مسلسل الاختيار الذي تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏