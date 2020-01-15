نجل الفنان احمد السقا يعاني من الاكتئاب... ما القصة؟

نجل أحمد السقا يشارك جمهوره تفاصيل فيلمه الجديد

شارك الفنان الشاب ياسين أحمد السقا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام» أثناء استضافته في برنامج trending وكشف من خلاله تفاصيل فيلمه الجديد.

كشف نجل السقا عن تفاصيل الفيلم وقال إنه سيبدأ تصوير الفيلم في شهري فبراير (شباط) ومارس في مدينة نيويورك بأميركا، وسوف يحمل الفيلم عنوان blue boy، وأضاف أنه واجه مشكلة الاكتئاب مع أشخاص مقربين منه وحاول أن يوضح أهمية التعامل مع هذا المرض.

بعد نشر الفيديو حرص الفنان أحمد السقا على تقديم الدعم لابنه من خلال تعليقه على الفيديو، وبدت بعدها تنهال التهاني من الأصدقاء والمتابعين.

يذكر أن ياسين أحمد السقا كان قد شارك جمهوره البوستر الدعائي الخاص بالفيلم والذي تولت تنفيذه نور عامر منيب، وحقق البوستر نجاحاً كبيراً بعد طرحه.

يشار إلى أن ياسين السقا كان قد شارك في تجربة تمثيلية مع والده في فيلم ابن القنصل الذي تم طرحه بدور العرض عام 2010.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يواصل تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، ويشارك السقا بطولته كل من منى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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