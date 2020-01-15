نادين نجيم قريباً أمام عدسة مصور عالمي

تخضع الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ قريباً لجلسة تصوير في لندن مع المصوّر العالميّ ماريانو فيفانكو، الذي يتعامل مع أهم النجمات العالميات من بينهن ريهانا، سيلينا غوميز، جيجي حديد، بيلا حديد، جينيفر لوبيز وأخريات.

وكانت نادين قد اشارت قبل عدة أيام الى انها سوف تخضع لجلسة تصوير رائعة خلال الأيام المقبلة إلا أنها لم تعط الكثير من التفاصيل.

من جهة ثانية، باشرت نادين بتصوير مسلسل "عشرين عشرين" الذي سوف يعرض في رمضان المقبل، وهي نشرت فيديو كشفت فيه عن اللوك الذي سوف تطل فيه في هذا العمل الذي تتقاسم بطوبته مع الممثل قصي خولي ويخرجه فيليب اسمر .