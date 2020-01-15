هل تذكرون «خضير» في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟.. لن تتوقعوا كيف أصبح شكله!

حل الفنان مؤمن حسن ضيفاً على برنامج مساء dmc الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وذلك من خلال مكالمة تليفونية كشف من خلالها أنه ينوي العودة إلى الفن مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه قدم العديد من الأعمال الفنية بعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان الراحل نور الشريف، لكنها لم تحقق نجاح هذا العمل.

وعن سبب غيابه خلال الفترة الماضية قال إنه كان يعمل في سلطنة عمان في مجال الكتابة والإعلانات، وكشف عن أشقائه قائلاً إن لديه نادر ونبيلة، وعملا لفترة في التمثيل أيضاً.

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يُشار إلى أن مؤمن حسن كان يشارك جمهوره خلال الفترة الماضية بصور له، وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر أعماله الفنية ظهوره بوصفه ضيف شرف في مسلسل دين ودنيا الذي تم عرضه عام 2012.

يُذكر أن مؤمن حسن بدأ حياته الفنية منذ الصغر، وكان أحدث ظهور له عام 1980 من خلال مشاركته في مسلسل دموع في عيون وقحة مع الفنان عادل إمام.

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قدم مؤمن بعدها عدداً من الأعمال في شبابه، كان أشهرها دور خضير في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وشاركه في هذا العمل عدد من الوجوه الشابة أشهرهم ياسر جلال وحنان ترك ومحمد رياض وغيرهم.