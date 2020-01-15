طليق ياسمين عبد العزيز يدعم ريهام حجاج لتحصل على بطولة في مسلسلها الجديد

كشف مصدر مقرب من الفنانة ريهام حجاج أنها تستعد لأولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم «في يوم وليلة»، حيث إن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة هو الداعم الأول لها في هذه الخطوة، فقد رصد ميزانية ضخمة للمسلسل، من أجل تنصيب ريهام كبطلة درامية تنافس باقي النجمات.

وأضاف المصدر أن حلاوة اتخذ الأمر كنوع من التحدي مع طليقته ياسمين عبدالعزيز، والذي أراد أن يثبت لها أنه قادر على أن يجعل زوجته الجديدة «ريهام حجاج» نجمة لا تقل أهمية عنها.

وأوضح المصدر أن تصوير المسلسل سيبدأ خلال أيام قليلة، وهو من بطولة محمود حميدة ونبيل عيسى ونسرين أمين ومحمود حجازي وإخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

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