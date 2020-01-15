مصادر: وفاء الكيلاني تفكر في الرحيل من «mbc»

كشف مصدر مقرب من الإعلامية وفاء الكيلاني أنها بصدد الانتقال من مؤسسة «mbc» التي ظلت بها لمدة تزيد على ثمانية أعوام، حيث تفاوضها حالياً إدارة قناة «ON E»؛ وذلك لتقديم برنامج جديد يشكل عودتها أخيراً إلى شاشة مصرية، وسيكون البرنامج في إطار النوعية التي نجحت خلالها طوال الأعمال الماضية، وتم رصد ميزانية كبيرة لهذا البرنامج، الذي لم تحسم فيه وفاء قرارها حتى الآن، إلا أن المعلومات تفيد أن المفاوضات تسير في طريق قبولها للظهور على شاشة القناة المصرية.

وكان برنامجها الأخير «تخاريف» قد حقق نجاحاً كبيراً، وجدلاً واسعاً أيضاً، وقد استضافت خلال حلقاته مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم: وائل كفوري، أنغام، شيرين، أمير كرارة، ونانسي عجرم، وغيرهم من النجوم.



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