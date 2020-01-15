هل يكسب الفنان خالد عبدالرحمن الرهان في مرحلة الدراما السعودية؟

مرحلة فنية جديدة، يخوضها الفنان خالد عبدالرحمن بالعمل في الدراما السعودية عبر مسلسلٍ، يُخرجه ماجد الربيعان، ويضع حالياً اللمسات الأخيرة على انطلاق تصويره في منطقة القصيم.

ويحمل المسلسل الجديد عنوان "ضرب الرمل"، ويُعد ملحمةً تاريخية، تروي جزءاً من تاريخ نجد بدءاً من الأربعينيات الميلادية حتى الألفية الجديدة.

ويجسِّد دور البطولة في المسلسل المطرب السعودي خالد عبدالرحمن "مخاوي الليل"، الذي وجد القائمون على العمل صعوبةً كبيرة في إقناعه بتجسيد دور "شقير جار الله"، بطل الرواية، الرجل العصامي الذي نزح من القصيم إلى العارض "الرياض" حينما كان طفلاً بحثاً عن والده، تاجر "العقيلات" الغائب منذ فترة طويلة.

العمل المأخوذ عن رواية محمد المزيني بأجزائها الثلاثة "النزوح والكدح والدنس"، تكمن أهميته في شموليته، ورصده التحولات التي شهدتها السعودية، اجتماعياً واقتصادياً، وكشفه جوانب خفية من المؤثرات التي نقلت المجتمع السعودي في خط تصاعدي، وعبرت به مرحلياً، وأسهمت في تشكُّل الشخصية السعودية الاعتبارية، التي تجاوزت كل العواصف بكفاءة.

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ويُعد وجود الفنان خالد عبدالرحمن في مسلسل "ضرب الرمل" مكسباً كبيراً، ونقلةً نوعية للدراما السعودية، وينبِّئ بمستقبل فني درامي باهر، كما يُعد بمنزلة الخطوة الجبارة للفنان القدير بخوض تحدي التمثيل في مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات، وتقديم نفسه بشكل جديد لم يسبق لجمهوره ومحبيه رؤيته به.

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