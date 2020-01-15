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شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة جديدة من رحلته إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل مع زوجته خبيرة المكياج أمينة عبداللطيف.
لم يظهر العسيلي وزوجته في الصورة واكتفى بمشاركة جمهوره أجواء الرحلة الخاصة بهما، ونالت الصورة إعجاب جمهوره وانهالت عليهما التعليقات الإيجابية.
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يشار إلى أن العسيلي عقد قرانه يوم الثلاثاء الماضي في الإسكندرية مسقط رأس زوجته، واحتفل بالزفاف يوم الجمعة الماضية، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع وأصدقاء العروسين المقربين.
الجدير بالذكر أن العسيلي كان قد طرح مؤخراً كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «تمثيلية» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد والعسيلي وتوزيع أمير هداية.
يذكر أن العسيلي تزوج مرتين قبل زواجه من أمينة عبداللطيف، ولم يستطع أن يستمر في هاتين الزيجتين، وبعد زواجه الأخير أكد أن فشله في التجربتين السابقتين بسبب مشاكل وتقصير من الطرفين.
كان العسيلي قد أحيا حفلاً مميزاً ضمن احتفالات رأس السنة وشارك جمهوره عبر الإنستقرام من خلال خاصية استوري كواليس هذا الحفل، وكشف عن قرارته الجديدة لعام 2020 قائلاً «قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيداً، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير».
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لمحمود العسيلي من شهر العسل في جزر المالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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