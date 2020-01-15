فيديو صابرين بعد الهجوم عليها: عرفت أصدقائي الحقيقيين

أكدت الممثلة الصرية صابرين في أول ظهور إعلامي لها بعد خلع الحجاب خلال حلولها ضيفة على زميلتها إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة، أن أسباب قرارها تخصها وحدها، وأضافت أنّ الهجوم الذي تعرّضت له كان مناسبة جيّدة لتعرف أصدقاءها الحقيقيين في الوسط الفني.

وشكرت الفنانة كل من دعمها في الفترة الماضية في وجه الهجوم القاسي الذي تعرضت له، وأعربت عن سعادتها بما لمسته من إيمان بموهبتها، وبشعورها بأنها تنتمي لعائلة تظهر مواقفها وقت الأزمة، حتى لو كان أفرادها لا يلتقون.

وخاطبت صابرين منتقدي قرارها قائلة إنهم لم يعرفوها بسبب الحجاب، ولكن لأنها فنانة، وشددت على أن علاقتها بربها أمر شخصي لا علاقة لأحد به.

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وقالت: زي بالظبط ما انتوا ما لكوش دعوة انا بعمل ايه مع جوزي ولا حد ييجي يسألني ايه علاقتك بجوزك ، مش حسمحلك تيجي تسألني ولله المثل الاعلى علاقتك ايه بربك ما حدش له دعوة.

وفجرت صابرين مفاجأة كبرى بإعلانها عن تسجيل أغنية جديدة من تأليفها وتلحينها على طريقة المهرجانات وأهدتها إلى شقيقها بمناسبة زفافه، وقالت أن أكثر قرار ندمت عليه هو اعتزال الغناء والتفرغ للتمثيل.

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