الرقابة المصرية تطالب بعرض فيلم من إنتاج السبكي داخل المدارس.. فما الحكاية؟!

أكد المنتج أحمد السبكي أن الرقباء الذين شاهدوا نسخة فيلم «بنات ثانوي» طالبوا بعرضه في المدارس، حيث الجانب التوعوي الذي يقدمه عن حياة البنات المراهقات، والمشاكل التي يقعن فيها جراء عدم الوعي في التعامل مع الجنس الآخر.

وقال السبكي إنه حريص على تقديم أعمال جادة، برغم محاولة البعض إلصاق أي جوانب سلبية في صناعة السينما بأفلامي رغم تقديمي للعديد من الأفلام المهمة منذ دخولي عالم الإنتاج مع نهاية الثمانينات.

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فيلم بنات ثانوي يحقق مردوداً نقدياً وجماهيرياً، لافتاً منذ طرحه في دور العرض يوم 7 يناير (كانون الثاني) الجاري.

«بنات ثانوي» بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، وهنادي مهنا، وهدي المفتي، ومايان السيد، محمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.