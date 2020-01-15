بالفيديو: صابرين تفضح رامز جلال وتكشف سر برامج المقالب التي يقدمها

حلّت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة «dmc»، وتحدثت صابرين عن العديد من جوانب حياتها الفنية والشخصية، وبعض المحطات في مشوارها مع التمثيل.

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وتطرقت صابرين بالحديث عن ظهورها في برنامج «رامز قلب الأسد»، الذي كان أول برنامج مقالب يقدمه رامز جلال، والتي فقدت الوعي خلال الحلقة، بعدما شاهدت الأسد يقف أمام باب المصعد.

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وقالت صابرين إن الأسد الذي كان موجوداً بالحلقة، تمتلكه مدربة الأسود فاتن الحلو، ابنة خالتها، وأن هذا الأسد تم تربيته معها في المنزل، كما أن فاتن أخبرتها بتفاصيل المقلب قبل ذهابها، لذلك هي ادعت أنها فقدت الوعي بالحلقة؛ حتى تسير الأمور بشكل طبيعي.



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