صور درة تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمجموعة من الصور والفيديوهات التي حرصت على التقاطها خلال حفل عيد ميلادها الذي أقامته خلال الساعات الماضية، وحرصت على حضوره مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم تامر هجرس ويسرا وبشرى، وأمير شاهين وأحمد رزق ودنيا سمير غانم، ورامي رضوان ومها أبوعوف وخالد سليم، وإنجي علاء وشريف رمزي وريهام عبد الغفور وهند عبد الحليم، وغيرهم الكثيرون من أصدقاء درة.

وظهرت درة في المقاطع التي نشرتها وهي تؤدي وصلة رقص على عدد من الأغاني منها انزل يا جميل في الساحة للفنان وليد توفيق، وعلقت على هذه المقاطع وقالت: «جرعة إيجابية وطعامة وكياتة يعني مش ناقص غير شوية نوتيلا نحطها عليه وناكلها وخلاص، إيه دا؟!»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين أشادوا بإطلالتها المميزة في حفل عيد ميلادها، كما حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.

يُشار إلى أن الفنانة درة شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل بلا دليل الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم نيقولا معوض وحازم سمير وخالد سليم وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وديانا هشام وإسلام جمال، ومن تأليف إنجي علاء.