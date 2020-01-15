الأمن يغلق مطعماً يمتلكه سعد الصغير في أول يوم من افتتاحه

تعرض الفنان سعد الصغير لموقف غريب للغاية، يدل على سوء حظه، حيث أقام سعد مشروعاً استثمارياً في منطقة المهندسين بالجيزة، وهو عبارة عن مطعم وكافيه.

ودعا سعد عدداً من نجوم الفن والرياضة لافتتاح المطعم، بجانب فرقته الموسيقية وبعض الألعاب النارية والاستعراضية، لكن لسوء الحظ، فوجئ بحملة مكبرة من رئاسة حي المهندسين، والذين كانوا يجوبون المنطقة لضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب المطاعم والكافيهات، ليقرر رئيس الحي إغلاق مطعم سعد الصغير؛ بسبب ارتكابه مخالفات جسيمة، من إشغال الطريق، وتعطيل حركة السير بالشارع، وإزعاج سكان المنطقة بأصوات الموسيقى المرتفعة.

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وحاول سعد وعدد من الحضور السيطرة على الموقف، خاصة أنه كان من بين الضيوف الكابتن خالد بيبو لاعب النادي الأهلي السابق، والمطرب مصطفى حجاج، واللاعب معتز إينو، والمطربة أمينة، وغيرهم.

واستقر الأمر على إزالة سعد للمخالفات التي ارتكبها، ونُقل الاحتفال من أمام باب المطعم إلى داخله؛ حتى لا يُزعج أحداً.

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