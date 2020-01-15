صدور الحكم النهائي على ريهام سعيد في قضية السمنة

بعد عدة أشهر في ساحات المحاكم أسدل الستار على قضية الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، والتي عرفت بقضية مرضى السمنة المفرطة، والتي أقيمت ضدها منذ عدة أشهر بسبب وصفها لمرضى السمنة المفرطة بأنهم عبء على المجتمع المصري، وإنهم مثل الأموات.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019، والتي أقيمت ضد ريهام سعيد، بعد تصريحاتها في إحدى حلقات برنامجها صبايا الخير الذي ظلت تقدمه لفترة طويلة.
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وقالت المحكمة في حكمها إن مقيم الدعوى لم توجه لشخصهم أي إساءة وأن الأوراق التي تقدموا بها لم يثبت بها أي شيء.
يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد قد تعرضت العام الماضي للكثير من الحملات التي كانت تطالب بوقفها عن العمل الإعلامي، بسبب ممارساتها التي رفضها الكثيرون ووصفها البعض بأنها تتاجر بضيوف حلقاتها وتستغل مرضهم، إلى أن أقيمت هذه الدعوى وتم استدعاؤها في النيابة لسماع أقوالها، وبعدها قررت اعتزال العمل الإعلامي من الأساس بعد أن أوقفتها قناة الحياة بناء على توصية من نقابة الإعلاميين، ووصفت ما قامت به بالتجاوزات المهنية والأخلاقية.
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وقررت أن تتفرغ ريهام سعيد لأسرتها التي قالت عنهم إنها أضاعت الكثير من الوقت بعيداً عنهم وإنها خسرت كثيراً بسبب عملها الإعلامي.
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