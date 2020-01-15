- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 09:53 مساءً - شنّ عدد كبير من روّاد الإنترنت هجوماً لاذعاً على الداعية المغربي الشهير رضوان بن عبد السلام بسبب إنتشار صورةٍ له مع نجمة الافلام الإباحية ميا خليفة.
وبعد الجدل الكبير في الوطن العربي بسبب هذه اللقطة، أوضح الداعية رضوان بن عبد السلام، المعروف بأسلوبه المرح، ان اللقطة المُتداولة قد تم تعديلها باستخدام الفوتوشوب.
وانتشرت الصورة الحقيقية للداعية رضوان بن عبد السلام قبل التعديل، لينتهي بعدها الجدل الّذي شغل روّاد الإنترنت.
وكان الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام قد أطلق تصريحات سابقة انّه يعرف تفاصيل عن ميا خليفة بسبب محرّك البحث غوغل.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور داعية مغربي مع النجمة الإباحية ميا خليفة يُشعل الإنترنت.. كيف علّق على الصورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.