هذا ما كشفه مصدر قضائي عن قضية نانسي عجرم.. هل كانت تعرف اللص؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 09:53 مساءً - أكد مصدر قضائي لقناة الـ”MTV”، أنّ جميع كاميرات المراقبة الموجودة في فيلا الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، قد تمّ تسليمها للأجهزة المختصة. موضحة أنّه تبيّن أنّ كلّ ما نُشر من مقاطع حتّى الآن صحيحة ولا تلاعب فيها.
وشدد المصدر على أن هواتف نانسي وزوجها صودرا ليل وقوع الحادثة مباشرة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح ولم يكن هناك ما يثير الشبهات.
وأشار تقرير القناة إلى أنّ التحقيقات أظهرت أنّ الهاشم وعجرم لا تربطها بمحمد الموسى معرفة مسبقة ولم يكن يعمل لديهما البتّة كما إدعى أهله.
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