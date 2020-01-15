ياسين أحمد السقا يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

القاهرة – لايف ستايل
بدأ ياسين أحمد السقا، حملة ترويج لفيلمه الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وشارك في هذه الحملة عدد كبير من نجوم الفن داعمين لياسين السقا، لفكرة فيلمه الجديد، منهم يسرا وهند صبري مروان حامد ومحمد رمضان ووالده أحمد السقا.
وكشف ياسين، لـ برنامج MBCTRENDING، عن تفاصيل فيلمه الجديد قال: "يتناول فكرة الاكتئاب والأزمات الناتجة عنها، موضحا أنه اختار هذا الموضوع تحديدا لفيلمه الجديد لأن أشخاصا مقربين منه عانوا من ذلك".
وأوضح ياسين، أن تصوير الفيلم سيكون في فبراير ومارس المقبلين في نيويورك، على أن يتم عرضه في العام الحالي 2020، موضحا أنه تم اختيار نيويورك لأن دراسته فيها.
وقال ياسين، إن الفيلم سيحمل اسم blue boy، ويشاركه في بطولة الفيلم ابنتي الفنان الراحل عامر منيب نور ومريم.
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