يحتفل الفنان محمود العسيلي، حالياً هو وزوجته أمنية عبدالمنعم خبيرة التجميل، بإجازة شهر العسل في "المالديف". ونشرت زوجة العسيلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها بطريقة كوميدية "مش عارفة ماله". وإنهالت عليه التعليقات من محبيهم ومتابعيهم متمنين لهم السعادة في حياته الزوجية. Advertisements قد يهمك ايضاً: أغنية العسيلي الجديدة "تمثيلية" تتجاوز نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" العسيلي ومصطفى حجاج يتألقان في حفل تخرج "فنون جميلة"

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة العسيلي في شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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