حكيم يستعد لطرح "الموضة السنة دي" باليوتيوب

يستعد الفنان الكبير حكيم لطرح أغنية جديدة من ألبومه "الرجل الصح"؛ حيث يقوم بطرح أغنية "الموضة السنة دي" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب. ونشر حكيم بوستر الأغنية على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "فيديو كليب الـمـوضة الــسنة دى.. قــريبا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب". كان حكيم قد طرح أغنية جديدة يوم 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب. Advertisements قد يهمك أيضا: أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب

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