كارول سماحة تستعد لإحياء ثاني حفلاتها في السعودية

بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الأخير في “موسم الرياض“، تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء ثاني حفلاتها الجماهيرية في المملكة العربية السعودية خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
ومن المقرر أن تلتقي كارول جمهورها في السعودية مساء يوم ١٧ الشهر ضمن فعاليات “شتاء طنطورة” في العلا حيث ستقدم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.
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