حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة للسلطان قابوس

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي اغنية جديدة ينعي من خلالها السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي يوم السبت الماضي.

ونشر حسين الجسمي الاغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: "رحمك الله قابوسنا الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عُمان شعر : صالح البريكي ألحان: حسين الجسمي".

وأجريت مراسم رسمية لجنازة الراحل السلطان قابوس بن سعيد، السبت، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سار الموكب من بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر؛ ليصلى على السلطان الراحل بحضور خليفته، السلطان هيثم بن طارق، قبل إجراء مراسم الدفن في مقابر العائلة المالكة بولاية بوشر.

وأمَّ الصلاة على الراحل السلطان قابوس، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام السلطنة، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وعدد من القادة والضباط العسكريين، وجمع غفير من المواطنين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس بأغنية

حسين الجسمى يحقق 2 مليون و500 ألف مشاهدة بـ تساوى الكل