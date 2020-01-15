رد فعل أحمد حلمي بعد الكتابة عنه في امتحان

علق الفنان أحمد حلمي على المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصرف إحدى الفتيات بالكتابة عنه في الامتحان.

نشر حلمي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، صورة لمنشور الفتاة التي صوّرت ورقة امتحانها كاتبة: "جالي النهاردة في امتحان الإنجليزي برجراف عن شخص مشهور كتبت عن أحمد حلمي".

رد حلمي ممازحا الفتاة بقوله: "وملقتيش غير امتحان الإنجليزي"، في إشارة منه إلى ما صرح به مسبقا، من عدم إجادته للغة الإنجليزية.

يشار إلى أن أحمد حلمي عرض له في السينمات مؤخرا فيلم "خيال مآته" ويشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.‎

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة ‏الذكريات ‏القديمة، وكيف قابل ‏زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها‎

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