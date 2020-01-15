نجوم الموسم الخامس من "ذا فويس" يشاركون عاصي الحلاني حفلاً غنائياً كبيراً

يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً كبيراً في “سيتي ووك” بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشاركه فيه نجوم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”.

ومن المقرر أن يلتقي “الحلاني” جمهوره مساء 17 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

عاصي الحلاني شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ببوستر الحفل وأرفقه بتعليق جاء فيه: “‏آخر الحفلات الغنائية من برنامج أحلى صوت تجمع مشتركين الموسم الأخير من برنامج ⁧‫ذا ڤويس‬⁩ مع الفنان ⁧‫عاصي الحلاني‬⁩ يوم الجمعة ١٧ يناير في ⁧‫ستي ووك‬⁩ ⁧‫دبي‬⁩”.

ويشارك عاصي الحلاني ضمن لجنة تحكيم نسخة الصغار من البرنامج “ذا فويس كيدز” الذي يعرض كل سبت على شاشة mbc.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.

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على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق خلال العام الجاري.

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