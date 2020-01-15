شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طارق العريان فى أول ظهور بعد انفصاله عن أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج طارق العريان لأول مرة فى إحدى الحفلات المقامة فى دبى مساء اليوم، منذ إعلان انفصاله عن زوجته النجمة أصالة يوم الأحد الماضى الموافق 6 يناير، وظهر على إنستجرام، مبتسمًا بصحبة الفنانين الحاضرين للحفل منهم عمرو يوسف، ومحمد حفظى.

كان طارق العريان قد علق على خبر الانفصال الذى أعلنته أصالة وقال عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، لتخرج العديد من القصص والأقاويل حول الانفصال وأسبابه ولكنه التزم الصمت إلى أن خرج ورد فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وقال طارق العريان في تصريحاته إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

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طارق العريان مع نجوم الفن

وأضاف المخرج السينمائي: "الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسر، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التي أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية".

يذكر أن طارق العريان قدم آخر أفلامه "ولاد رزق 2" "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.