إنفصال فانيسا هادجنز عن حبيبها بعد 9 سنوات!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد 9 سنوات من المواعدة، انفصلت الممثلة الأميركية فانيسا هادجنز البالغة من العمر 31 عاماً، عن الممثل والمغني الأميركي أوستن باتلر البالغ من العمر 28 عاماً.

وأفادت تقارير صحافية هادجنز، والتي اشتهرت بدورها في الفيلم الموسيقي الشهير High School Musical، اخبرت المحيطين بها أنها انفصلت عن باتلر بشكل رسمي ولكنها لم تحدد الوقت الذي انفصلا فيه.

ولكن بتتبع إحد الصحف لتفاصيل علاقتهما، لوحظ أنها شاركت آخر مرة صوراً تجمعها بأوستن في عيد الهالويين وشارك أوستن صورة لفانيسا آخر مرة في شهر تموز من عام 2019 للاحتفال بالعرض الأول لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، لذلك الإطار الزمني لانفصالهما كان خلال هذه المدة.