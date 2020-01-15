متابعة بتجــــــــرد: ظهرت الممثلة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك بإطلالة جديدة مع والدها اللبناني. ونشرت صورة معه أثناء اصطحابه إلى إحدى مباريات كرة السلة. وعلّقت حايك على صورتها العفوية المرفقة مع والدها بهذه الكلمات: “واحدة من أفضل صور الذكريات مع والدي، حين اصطحبته إلى إحدى مباريات كرة السلة”.

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