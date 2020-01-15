ضجة كبيرة بسبب تعليق عنصري ساخر ضد ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــرد: أحدثت آن إليزابيث موليه وهي صحافية عاملة في صحيفة Daily Telegraph البريطانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أطلقتها أثناء ظهورها على شاشة قناة MFMTV.
وجاء هذا في معرض تعليقها على إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن مهماتهما الملكية. وقارنت في أثناء ذلك ساخرة بين دوقة ساسكس والنجمة السمراء هالي بيري والصحافية التي تتسم بلون البشرة نفسه رقية ديالو.
وأثار هذا موجة واسعة من الجدل في أوساط متابعي القناة وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من أبرز هؤلاء ديالو نفسها التي ردت من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” حيث كتبت: “هل يمكن التحدث عن المرأة سمراء البشرة من دون اعتبارها كائناً مختلفاً؟ لماذا تمت مقارنتها بامرأتين سمراوين؟”.
وأضافت: “لا أفهم ما الذي قصدته من خلال قولها هذا. إنه أمر مقلق. عادة ما تترافق العنصرية مع كلام بلا معنى”.
وتابعت في وقت لاحق: “من بين العديد من الممثلات والناشطات اخترت أن تقومي بتشبيهها بامرأتين سمراوي البشرة. هل تم هذا مصادفة؟ ولماذا جرت تسميتي بدلاً من صحافية أميركية؟ لا شكّ في أن لاوعيك مسكون بأحكام مسبقة عنصرية”.
وتلقت على إثر هذا الدعم من الكثير من رواد المواقع الذين اعتبروا أن موليه امرأة عنصرية.
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