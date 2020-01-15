الزكام يحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

متابعة بتجـــــــــــرد: لم ينته حفل الفنان السعودي راشد الماجد ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض من دون أن يحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وانتشر على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تم تسجيله خلال الحفلولفت الفنان الأنظار من خلاله بقيامه بمسح أنفه بطرف شماغه.

وركز على هذا عدد كبير من التعليقات وأعرب الكثيرون عن استغرابهم قيام الفنان بهذه الحركة واشار آخرون إلى أنه أحرج بسبب الزكام أو البرد وأنه لم يجد حلاً سوى استخدام الشماغ.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 336 أللاف مشاهدة في مدة قصيرة جداً. ويشار إلى أن الفنان السعودي يشارك في إحياء إحدى الحفلات الختامية لمهرجان دبي للتسوق إلى جانب الفنان ماجد المهندس والفنان العالمي جون ليجند.

ويذكر أنه أطلق للمناسبة أغنية جديدة عنوانها “دبي كوكب آخر” وتروي قصة نجاح الإمارة. وهي من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي.