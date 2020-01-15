متابعة بتجـــــــــرد: استضاف برنامج mbc trending في إحدى حلقاته ياسين نجل الفنان أحمد السقا الذي تحدث عن فيلمه الجديد “الصبي الحزين”، مع نور عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، والذي يتناول فكرة الاكتئاب والأزمات الناتجة عنها.
وأضح ياسين السقا أنه اختار هذا الموضوع تحديداً لفيلمه الجديد، لأن أشخاصاً مقربين منه عانوا من ذلك، قائلاً: “في ناس قريبة مني كانوا بيعانوا من الأمر ده، فكان لازم أوري الناس إن دي حاجة لازم يكون عندنا وعي بيها”.
وأوضح أن تصوير الفيلم سيكون في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) المقبلين في نيويورك، على أن يتم عرضه في العام الحالي 2020، موضحاً أنه تم اختيار نيويورك لأنه يدرس فيها بعدما حصل على منحة دراسية في واحدة من كبرى الجامعات هناك، قائلا: “أظن المنحة دي بقا مش هيقولوا فيها واسطة ولا الكلام ده”، لافتاً إلى أنه تخرج في هذا الجامعة نجوم كبار مثل برادلي كوبر ومارلين براندو وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على منحة دراسية بأميركا.. هذا ما قاله نجل أحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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