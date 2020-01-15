متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور سنوات طويلة على مقتلها، ما زالت الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم تحظى باهتمام العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً سجل لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج قدمته الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.
وفيه تطرقت الفنانة الراحلة إلى قضية حرية المرأة. وقالت أن بعض الأهل يقمعن بناتهن ويمنعونهن من الخروج والسهر.
وأشارت إلى أن هذا يدفع الفتاة إلى البحث عن طرق لعيش الحياة العاطفية بطريقة شرعية أمام المجتمع والحصول على أبسط حقوقها أي الزواج.
وأضافت أن الممنوعات تدفع البنات إلى التمرد على الواقع وعلى الأهل بحثاً عن الحرية والاستقلالية واثبات الكيان والشخصية.
وذكّر هذا المقطع الكثيرين بقضية مقتل الفنانة وعلق بعضهم بالقول إن الحرية التي تتحدث عنها هي التي أدت إلى موتها فيما رفض آخرون هذا الحكم القاسي بنظرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم يعيد سوزان تميم إلى الواجهة.. ماذا قالت عن القمع والحرية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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