لماذا قالت نيللي كريم: “قررت أغير جلدي”؟

متابعة بتجــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc، في الاحتفالية التي أقامتها القناة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاقها، قالت النجمة نيللي كريم، إنها مرت في الفترة الماضية بوعكة صحية دخلت على إثرها غرفة العمليات، موضحة أنها بخير وتحضر لعمل فني جديد في رمضان المقبل.

وأضافت أن مسلسلها الجديد بعنوان “النصابين” من إخراج كاملة أبو ذكري، منوهة بأن هذا التعاون الخامس لهما. وأشارت إلى أن مسلسل هذا العام مختلف وخالٍ من الحزن، مرددة: “إحنا قررنا نغير جلدنا ونقدم عملاً فنياً مختلفاً”.

يذكر أن نيللى كريم تعرضت مؤخراً إلى أزمة صحية خطيرة، نتيجة إصابتها بورم فى الوجه، وقامت بإجراء عملية جراحية، بعد إجراء التحاليل اللازمة التي اثبتت أنه ورم حميد.