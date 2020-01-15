موقف محرج لـ أمير كرارة على الهواء وهذا رد فعله – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: حل الفنان أمير كرارة ضيفاً على الإعلاميين رامي رضوان وإيمان الحصري في برنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة dmc، في احتفالية خاصة ببداية العام الرابع للقناة.

وخلال الحلقة تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز خاصة، ومن ضمن الفائزين فتاة تدعى مي محمد، وفي مداخلتها الهاتفية عبرت عن حبها الكبير لكرارة.

لكن مي وقعت في خطأ وضع أمير في موقف محرج إلا أنه استطاع أن يحوله إلى موقف طريف على الهواء، إذ تحدثت عن فخرها بأمير كرارة واختياره للأدوار التي يقدمها، لتسألها إيمان الحصري عن أكثر عمل تحبه لكرارة وكانت إجابتها فيلم “الممر”.

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ليضحك كرارة ويرد قائلاً إنه كان يتمنى أن يشارك في هذا الفيلم، وحتى لا يشعرها بالخجل قال: “اعتبريني كنت فيه”.

لكن الفتاة استدرجت الأمر وأوضحت أنها تقصد مسلسل “كلبش”، لكن لأنه كان يتحدث عن مسلسله الجديد “الاختيار” وتقديمه لشخصية “المنسي” وقعت في هذا الخطأ.