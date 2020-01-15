بعد قرار إعادة فيلم “حتى لا يطير الدخان”.. هذا رأي عادل إمام

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انتشار أخبار عن إعادة تقديم قصة “حتى لا يطير الدخان” للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، التي قدمها الزعيم عادل إمام عام 1984، في فيلم حمل نفس العنوان وشاركته فيه الفنانة سهير رمزي، ليقوم النجم مصطفى شعبان، بتقديمها في مسلسل يخوض به سباق رمضان المقبل.

قال “الزعيم” في تصريحات صحافية عن تقديم القصة في مسلسل: “ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر فى اختيار ما يقدمه على الشاشة”.

يذكر أن هذا الفيلم شهد نقطة تحول فارقة في مشوار الزعيم الفني، حيث شهد تحوله من الأداء الكوميدي للتراجيدي.

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من ناحية أخرى انتهى الزعيم من تصوير مسلسل “فلانتينو” المقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل، ويجسد من خلاله دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويعود الزعيم بهذا المسلسل بعد غياب العام الماضي عن دراما رمضان، حيث كان آخر أعماله مسلسل “عوالم خفية” الذي عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدي.